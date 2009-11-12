Ющенко сказал, чего ему не удалось сделать

Кандидат в Президенты Украины Виктор Ющенко, отвечая на вопросы читателей «Комсомольской правды в Украине» о своих достижениях на должности Президента, среди прочего перечислил достижения в сфере экономического роста, повышения социальных стандартов, привлечения инвестиций и становления свободы слова и выбора.

«За эти четыре года темпы экономического развития Украины были самыми высокими за свою историю. Мы сформировали ту макроэкономику, которая до этого не существовала в Украине. С 2005 года показатели прироста ВВП не опускались ниже 7,5%», - отметил Президент. Кроме того, он отметил, что национальный бюджет Украины вырос в 2 раза, финансирование образования увеличилось втрое, а экспорт вырос в 2,2 раза.

Ющенко акцентировал, что за последние годы в Украину пришло 30 миллиардов инвестиций. «Это прямой ресурс, который вложен в национальную экономику Украины. Это – открытая, европейская политика», - говорит Президент.

Также он сообщил, что за прошлый год в Украину приехали 23 миллиона иностранных туристов. «Это больше, чем в Турции. Это на уровне Италии и Испании», - рассказал Ющенко. В то же время он обратил внимание на то, что страны ЕС в прошлом году посетил 1 миллион украинских туристов.

Ющенко остановился и на повышении социальных стандартов: «Четыре года назад, когда я шел на выборы, минимальная пенсия в стране была 50 гривен, а сегодня – 600 гривен. Возможно, это не так много, но нужно ценить динамику». Также он отметил, что вклады Сберегательного банка и банковской системы за четыре года из 41 миллиарда выросли до 215 миллиардов.

Отдельно Ющенко отметил становление свободы и демократии. «Вы получили право делать собственный выбор, и его уже никто не отнимет», - заметил Президент. При этом он отметил, - если придет политик, который установит колониальный режим и будет вести зависимую политику, это станет концом нашей Независимости.

Говоря о том, что не удалось осуществить, Ющенко заметил, что следовало бы провести политическую реформу, которая бы позволила формировать власть прозрачно и честно. Для этого нужно изменить Конституцию и отменить неприкосновенность. «Поэтому я написал свой проект Конституции – это ответ на то, как изменить страну», - отметил Президент.

«Я был первым Президентом, у которого ни в один год своего правления не было парламентского большинства», - заметил Глава государства.

«Поэтому не просто голосуйте за тот курс, который мы проводим. Помните, - нам еще нужно выиграть парламент и провести в него тех людей, которых можно назвать украинцами, которые могут объединиться вокруг украинской, здоровой, национальной политики», - подытожил Ющенко.