Партия регионов станет на сторону Тимошенко

Партия регионов повторно проголосует за закон о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией, если президент его ветирует.

Об этом заявил регионал Николай Азаров в эфире 5 канала.

В то же время, по его словам, в законе прописан механизм эмиссии необходимых средств Нацбанком .

Азаров заявил, что для правительства это "единственная возможность заставить Нацбанк печатать деньги".

"Мы видим, что это правительство не способно найти деньги в бюджете. Не хочет этим заниматься. Мы не хотим, чтобы были задержки с финансированием необходимых мероприятий", - сказал регионал.

"Мы проголосуем за. Хотя в очередной раз при этом скажем, что у правительства достаточно резервов, чтобы обойтись без печатного станка", - заявил он.

Как известно, ранее премьер Юлия Тимошенко потребовала от президента Виктора Ющенко срочно подписать закон о выделении 1 миллиарда гривен на борьбу с эпидемией гриппа.

В свою очередь Ющенко заявил, что ветирует этот закон.

Кроме того, Азаров сообщил, что за текущий год валютные резервы страны уменьшились на 21 миллиард долларов.

"В эквиваленте это 160 миллиардов гривен", - сказал регионал, комментируя вопрос об источниках финансирования закона о повышении соцстандартов.

"Это в два раза больше, чем фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. Это значительно больше, чем пенсионный фонд. Это валютные резервы страны, которые благодаря бездарной политике испарились", - отметил депутат.

"В сентябре правительство сняло с казначейства 8 миллиардов гривен на так называемое возмещения налога на добавленную стоимость. В том числе 4,3 миллиарда отдали Нафтогазу", - заявил Азаров.

"Это бездонная дыра, которая поглощает все ресурсы, в том числе бюджета. Почему хозяйствующий субъект должен брать из бюджета деньги? Когда такое было?", - отметил он.

Регионал заявил, что "правительство только тем и занималось, что наклоняло Нацбанк в этом году и беспрерывно заставляло уменьшать валютные резервы, брать кредиты, эмитировать и так далее".

Украинская правда