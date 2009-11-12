Избирательный штаб Тимошенко во Львове возглавил ее адвокат

Избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Львовской области возглавил народный депутат из фракции БЮТ Виктор ШВЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции в Львове В.ШВЕЦ заметил, что «БЮТ впервые принимает участие в президентских выборах, выдвинув своего кандидата. Юлия ТИМОШЕНКО сама решила, что избирательный процесс в областях Украины должны координировать руководители избирательной кампании».

Сообщая журналистам о начале работы избирательного штаба лидера БЮТ в Львовской области, В.ШВЕЦ заверил, что «избирательная кампания Юлии ТИМОШЕНКО будет построена исключительно на позитиве, и будет проходить честно и прозрачно».

Он также сообщил, что в состав координационного совета избирательной кампании Ю.ТИМОШЕНКО в Львовской области вошли народные депутаты от БЮТ Елена ШУСТИК, Иван ДЕНЬКОВИЧ, Степан КУРПИЛЬ, Андрей ШКИЛЬ, Михаил КОСИВ, Александр ГУДЫМА, Владимир МАКИЕНКО, а также первый заместитель председателя Львовского областного совета Роман ИЛИК и известный львовский бизнесмен Богдан ДУБНЕВИЧ.

Отвечая на вопрос о влиянии эпидемии гриппа и карантина на проведение избирательной кампании в области, В.ШВЕЦ отметил, что «массовых мероприятий избирательный штаб пока проводить не будет. Однако, невзирая на это, агитаторы «достучатся» до сердца каждого избирателя и убедят его отдать свой голос на выборах Президента Украины за Юлию ТИМОШЕНКО».

«Невзирая на карантин и эпидемию, у избирательного штаба есть вполне конкретная программа действий и мероприятий, направленная на помощь избирателям. Так, уже в декабре планируется запуск в Львове рельсового автобуса. На это мероприятие должна приехать Юлия ТИМОШЕНКО. Она лично способствовала запуску так называемой «городской электрички», - отметил В.ШВЕЦ.

Виктор Швец - профессиональный адвокат, в 2001 г. защищал Юлию Тимошенко во время ее пребывания в Лукьяновском СИЗО и даже кормил обедами из дому, опасаясь покушения в заключении. В 2005 году - начальник главного управления Генеральной прокуратуры. Ныне руководитель юридического департамента БЮТ. Дочка, Юлия Викторовна - член Центральной избирательной комиссии.