"От Вашей подписи зависит жизнь тысяч украинцев"

Председатель Черниговского областного совета Наталья РОМАНОВА послала обращение к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО с просьбой подписать закон о выделении средств на борьбу с эпидемией гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью Черниговского облсовета.

По мнению Н.РОМАНОВОЙ, без скоординированных и четких действий всех ветвей власти быстро укротить эпидемию невозможно, ведь для борьбы с эпидемией и на профилактические мероприятия необходимы значительные финансовые ресурсы. Вместе с тем ситуация с распространением в государстве гриппа и ОРВИ продолжает оставаться сложной.

Председатель Черниговского облсовета просит Президента безотлагательно подписать закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2009 год", которым предусматривается выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа, и не останавливать действие постановления Кабинета министров Украины относительно привлечения государственным предприятием "Укрмедпостач" иностранных кредитов.

"Народ Украины ожидает реанимационного медицинского оборудования, вакцины и антибиотиков. От Вашей подписи сегодня зависит, удастся ли нашим медикам спасти жизнь тысяч, если не миллионов украинцев", - говорится в обращении.