Крымские ветераны решили поддержать Януковича

Пленум Совета организации ветеранов АРК одобрил решение президиума организации поддержать на предстоящих президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, такое решение было принято в Ялте.

По мнению участников мероприятия, "политика, которую проводит нынешнее руководство Украины, привела к ухудшению социально-экономической ситуации в стране, что, прежде всего, отразилось на ветеранах".

"В этих условиях пленум поддерживает решение Президиума Совета организации ветеранов АРК и рекомендует на предстоящих выборах отдать свои голоса за кандидата Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА председателя Партии регионов на пост Президента Украины", говорится в постановлении пленума и уточняется, что "...своей работой в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ практическими действиями не на словах, а на деле доказал, что способен вывести страну из экономического и политического кризиса, повысить уровень социальной защиты и других видов обеспечения ветеранов всех категорий".