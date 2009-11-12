Крымские ветераны решили поддержать Януковича
Состоялся пленум Совета организации
Пленум Совета организации ветеранов АРК одобрил решение президиума организации поддержать на предстоящих президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, такое решение было принято в Ялте.
По мнению участников мероприятия, "политика, которую проводит нынешнее руководство Украины, привела к ухудшению социально-экономической ситуации в стране, что, прежде всего, отразилось на ветеранах".
"В этих условиях пленум поддерживает решение Президиума Совета организации ветеранов АРК и рекомендует на предстоящих выборах отдать свои голоса за кандидата Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА председателя Партии регионов на пост Президента Украины", говорится в постановлении пленума и уточняется, что "...своей работой в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ практическими действиями не на словах, а на деле доказал, что способен вывести страну из экономического и политического кризиса, повысить уровень социальной защиты и других видов обеспечения ветеранов всех категорий".