В Киевской администрации живет нечистый дух

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что помещение столичной горгосадминистрации нужно очистить от нечистых духов, для чего он хочет в ближайшее время пригласить туда священников.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал во вчерашнем интервью ТРК „Киев”.

«Я думаю, что на днях я попрошу моих братьев из двух православных конфессий, чтобы они хорошенько поработали над зданием на Крещатике, 36», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он допускает, что «нечистый дух» оказался в здании КГГА, так как, поскольку мысль материальна, «было много плохих мыслей за спиной КГГА».

На просьбу телеведущего раскрыть секрет, к какой вере он все-таки принадлежит, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «У меня нету ни хвоста, ни рогов. Я никакой не сектант. Я православный. Я крещусь на икону и я уважаю православную церковь».

Но при этом он отметил, что с удовольствием слушает проповеди, например, в католическом храме и хорошо относится к любому человеку независимо от его цвета кожи или чего-то другого. «Главное, чтобы он был патриот, чтобы он хотел изменений и чтобы я ему верил», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.