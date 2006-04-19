Еще одна женщина стала премьер-министром

Парламент Южной Кореи впервые утвердил на пост премьер-министра страны женщину.

За назначение нынешнего члена Законодательного собрания правящей партии ХАН Мюн Сук на пост премьер-министра было подано 182 голоса из 259. Официальное вступление в новую должность 62-летней ХАН Мюн Сук состоится 20 апреля 2006 г., передает РБК со ссылкой на Associated Press.

24 марта 2006 г. президент Южной Кореи НО Му Хен издал постановление, согласно которому следующим премьер-министром страны должна была стать ХАН Мюн Сук. Занимавший до нее эту должность ЛИ Хэ Чан 14 марта 2006 г. заявил о готовности уйти в отставку, уступив требованию оппозиции, обвинившей его в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Скандал вокруг бывшего премьер-министра Южной Кореи разгорелся, когда стало известно, что во время общенациональной забастовки железнодорожников премьер-министр играл в гольф, вместо того чтобы вместе с правительством искать пути урегулирования кризиса. ЛИ Хэ Чан неоднократно приносил извинения за свое поведение, однако это не убедило оппозицию и общественность. Тем не менее, ЛИ Хэ Чан является одним из главных союзников НО Му Хена и, как считается, оказывает большое влияние на государственные дела. Он занимал пост главы правительства с июня 2004 г.

Премьер-министр в Южной Корее - скорее церемониальный пост. Основные властные полномочия сосредоточены в руках президента.