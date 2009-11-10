Литвин о России, НАТО и ВПК

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает перспективным последующее сотрудничество Украины и Российской Федерации в военно-промышленной сфере на взаимовыгодных условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал, находясь в Запорожской области.

В.ЛИТВИН напомнил, что в советское время в состав украинского военно-промышленного комплекса входило более 3,5 тысяч предприятий, на которых работали 3 млн. чел. При этом, отметил он, на сосредоточенных в России более 80% мощностей ВПК бывшего СССР без кооперации с Украиной и другими странами СНГ можно производить лишь 17% военной продукции.

«Вывод очевиден – Украине и России в этой, как и во многих других отраслях, более выгодно сотрудничать. Кроме того, следует отметить, что ВПК – это в первую очередь передовые технологии, это тот локомотив, который двигает научно-технологический прогресс», - сказал глава парламента.

Отвечая на вопрос журналистов, председатель Верховной Рады Украины в очередной раз озвучил свою позицию о необходимости «исключить из всех наших внешнеполитических документов тезис о вступлении Украины в НАТО», информировав, что соответствующий законопроект подан на рассмотрение парламента народным депутатом Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (фракция Блока Литвина).

«Очевидно, что НАТО, как и Варшавский договор, при создании были сориентированы на потребности «холодной войны», которая закончилась. Нужно по-другому оценивать внешнеполитическую перспективу Украины», - отметил В.ЛИТВИН.