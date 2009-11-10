Ющенко посетил онкодиспансер

Президент находится на Херсошщине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Херсонскую область посетил областной онкологический диспансер. Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, глава государства осмотрел палаты онкобольных и отделение реанимации. Также В.ЮЩЕНКО ознакомился с возможностями, организацией лечебной работы и планами развития онкоцентра.

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