Ющенко посетил онкодиспансер
21:09, 10 ноября 2009Политика
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Президент находится на Херсошщине
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Херсонскую область посетил областной онкологический диспансер.
Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, глава государства осмотрел палаты онкобольных и отделение реанимации.
Также В.ЮЩЕНКО ознакомился с возможностями, организацией лечебной работы и планами развития онкоцентра.
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