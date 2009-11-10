Ющенко посетил онкодиспансер

21:09, 10 ноября 2009
Политика
1185 0

Президент находится на Херсошщине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Херсонскую область посетил областной онкологический диспансер.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, глава государства осмотрел палаты онкобольных и отделение реанимации.

Также В.ЮЩЕНКО ознакомился с возможностями, организацией лечебной работы и планами развития онкоцентра.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter