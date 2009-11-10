Ющенко не намерен переносить президентские выборы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что дата проведения выборов главы государства 17 января 2010 года не будет перенесена.

Об этом он сказал в эфире Херсонской областной телерадиокомпании "Скифия".

"Избиратель должен быть готов прийти 17 января на выборы и выразить свою позицию", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что выборы являются тестом для общества. "Приходит время, когда необходимо определиться в своем выборе, в своей судьбе, в судьбе страны. Поэтому играть в манипуляции или в карантины, или в чрезвычайное положение я не буду", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА и заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ допускали возможность введения чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией эпидемию гриппа. И.ПОПОВ заявлял, что в этом случае выборы Президента могут состояться одновременно с местными выборами 30 мая.

Однако В.ЮЩЕНКО после этого заявил, что на данный момент нет оснований для введения в государстве чрезвычайного положения.