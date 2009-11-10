Янукович прикинул, сколько стоит «политическое знахарство» Тимошенко
«Хватит выбрасывать деньги на ветер»
Лидер регионалов хотел бы получить ответ на вопрос, кто будет нести ответственность перед народом за то, что не подготовили страну к эпидемии. Более того, Виктор Янукович уверен, что «каждая поездка Тимошенко в регион - это в среднем полмиллиона гривен из бюджета страны», - приводит слова лидера партии пресс-служба ПР.
«Если посчитать все деньги, истраченные премьером на ее вояжи с начала эпидемии гриппа, то за эти деньги можно было уже обеспечить лекарствами, по крайней мере, половину заболевших гриппом людей», - убежден Янукович. Лидер крупнейшей оппозиционной партии считает, что чем больше здесь суеты и метаний по стране, - тем больше паники и хаоса. Поэтому Янукович призвал премьер-министра «прекратить политическое знахарство», перестать транжирить государственные средства и подойти к решению проблемы системно и спокойно. «И вместо того, чтобы выбрасывать деньги в прямом смысле на ветер - передать их больницам и врачам».