Янукович прикинул, сколько стоит «политическое знахарство» Тимошенко

Лидер регионалов хотел бы получить ответ на вопрос, кто будет нести ответственность перед народом за то, что не подготовили страну к эпидемии. Более того, Виктор Янукович уверен, что «каждая поездка Тимошенко в регион - это в среднем полмиллиона гривен из бюджета страны», - приводит слова лидера партии пресс-служба ПР.

«Если посчитать все деньги, истраченные премьером на ее вояжи с начала эпидемии гриппа, то за эти деньги можно было уже обеспечить лекарствами, по крайней мере, половину заболевших гриппом людей», - убежден Янукович. Лидер крупнейшей оппозиционной партии считает, что чем больше здесь суеты и метаний по стране, - тем больше паники и хаоса. Поэтому Янукович призвал премьер-министра «прекратить политическое знахарство», перестать транжирить государственные средства и подойти к решению проблемы системно и спокойно. «И вместо того, чтобы выбрасывать деньги в прямом смысле на ветер - передать их больницам и врачам».