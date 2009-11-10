Эксперт: Украина должна закрепить свой внеблоковый статус

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по международным вопросам Леонид КОЖАРА считает, что Украина должна на законодательном уровне закрепить свой внеблоковый статус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КОЖАРА сказал на международном круглом столе на тему: «20 лет после падения Берлинской стены: достижения и перспективы», организованном Центром международных и сравнительных исследований.

«Украина должна немедленно закрепить на законодательном уровне внеблоковый статус, который означает неучастие Украины в военно-политических союзах»,- сказал он.

По словам Л.КОЖАРЫ, Запад еще не определился, что делать с Восточной Европой. «Мы для себя тоже не определили, последние пять лет мы шли в одном направлении, и это направление сейчас заперто для нас на замок»,- добавил он.

Л.КОЖАРА подчеркнул, что готовящееся Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не имеет даже «формулы открытых дверей ЕС для Украины, не говоря уже о вопросах членства». По его мнению, политическая часть соглашения об ассоциации носит только «размытые политические формулы».

Л.КОЖАРА считает, что Украине нужно обязательно восстановить в полном объеме многовекторную внешнюю политику, причем «не политику времен Президента Кравчука и Президента КУЧМЫ, когда она во многом носила персонолизированный характер».

Кроме того, Украине необходимо актуализировать свои традиционные рынки, которые ей достались со времен Советского Союза: Центральная Азия, Африка, Индия, Китай, Латинская Америка.

Также Л.КОЖАРА считает, что в процессе евроинтеграции Украине нужно избрать лозунг, в котором говорится, что главное не членство, а европейские стандарты. «Вхождение в ЕС только через стандарты Евросоюза, а не через поиск каких-либо политических договоренностей», - сказал он.

Кроме того, Л.КОЖАРА убежден, что Украина должна восстановить отношения с Россией в полном объеме. «Это должны быть отношения стратегического партнерства, а главное - отношения добрососедства. Без этого дальнейшее развитие Украины, ее интеграция в Европу невозможна. На мой взгляд, недружественная для России интеграция Украины в Европу будет контрпродуктивной», - добавил он.

По мнению Л.КОЖАРЫ, Украина должна сегодня отказаться от ненужных региональных проектов, прежде всего ГУАМ, который, по его мнению, «даже не определился с основными задачами». Он считает, что Украина должна стать лидером тех региональных проектов, которые имеют региональное значение. «Я абсолютно не понимаю, почему Украина не обсуждает проект Черноморской синергии, в котором непосредственный интерес имеет ЕС», - сказал он.

По словам Л.КОЖАРЫ, Украина должна восстановить интеграцию в сфере экономики на постсоветском пространстве, причем эта интеграция не должна входить в конфликт с зоной свободной торговли с ЕС. «Я думаю, что на сегодняшний день Украина способна выбрать опции, которые бы удовлетворили и РФ, и Беларусь, и Казахстан», - сказал он.