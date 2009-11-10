Эксперт про главный результат падения Берлинской стены

Директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий ОРЕЛ считает главным результатом падения Берлинской стены - уход из истории коммунистической системы организации общества, которая не смогла дать адекватный ответ на вызовы времени.

Об этом А.ОРЕЛ сказал на международном круглом столе «20 лет после падения Берлинской стены: достижения и перспективы», организованном Центром международных и сравнительных исследований.

“Мне кажется, что самый главный результат того, что произошло 20 лет назад, это уход из истории той коммунистической системы организации общества, которая не смогла дать адекватный ответ на вызовы времени»,- сказал он.

По мнению А.ОРЛА, в сознании наших граждан это событие рассматривалось как победа одной стороны и поражение другой. “Я бы сказал, что до наступления эры ОБАМЫ это событие именно так и рассматривалось. Слава Богу, что сейчас есть определенные сдвиги в этом”, - добавил он.

А.ОРЕЛ отметил, что сейчас идут очень сложные процессы и на Востоке, и на Западе Европы. По его словам, на Западе Европы выработана примерно одна и та же концепция отношений к событиям прошлого, в частности к событиям Второй мировой войны. «Не существует отдельной французской, итальянской или немецкой версии интерпретации этих событий», - сказал он, отметив, что на Востоке Европы продолжаются очень серьезные дебаты по этому вопросу.

Это показала дискуссия в польском городе Гданськ, которая проходила в рамках событий, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. А.ОРЕЛ отметил, что благотворное влияние ЕС оказалось не в силах подавить национализм в Восточной Европе, в его авторитарных, еще довоенных формах.

Он подчеркнул, что в Украине очень слабым оказалось влияние идей либеральной демократии, рыночной экономики, социальной справедливости и толерантности. «К сожалению, на умы большей части нашей политической элиты, интеллигенции продолжали оказывать и оказывают влияние совсем другие идеи - идея языковой чистоты, патриотизма в понимании идеологической выдержанности, а также, что самое опасное, приоритет ложного понимания национального единства над индивидуальными правами и уважение свободы личности», - сказал А.ОРЕЛ.

Он обратил внимание, что согласно опросам, проведенным во всех странах Восточной Европы, Украина оказалась единственной страной, в которой приверженцы демократии и рыночного капитализма оказались в меньшинстве во все возрастных категориях.

В частности, 65% молодых россиян до 29 лет положительно относятся к многопартийной системе, а 63% к рыночной экономике. А среди украинской молодежи эти цифры составляют 34% и 48% соответственно. «Все это я считаю самым печальным итогом деятельности украинской власти с 2005 года. Это результат замены понятий демократии и рыночной экономики узким национализмом, нетерпимостью и масштабным разбазариванием государственных ресурсов», - отметил А.ОРЕЛ.

По его мнению, это самая главная проблема, на которую следует обратить внимание европейским соседям, заинтересованным в том, чтобы Украины оставалась демократической, свободной и толерантной нацией.