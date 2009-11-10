Луценко: Ющенко свято верит, что станет премьером при Януковиче

Окончательно с поддержкой кандидатуры на должность Президента Украины «Народная самооборона» определится на съезде, который состоится в конце ноября. Об этом заявил заместитель председателя Гражданского движения «Народная самооборона» Сергей ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны.

По словам С.ЛУЦЕНКО, «самооборонцы» пришли к выводу, что реальных кандидатов среди нынешних претендентов на должность Президента Украине только два - Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. «Безусловно, симпатии абсолютного большинства членов «Народной самообороны» и многих других дружественных нам общественных организаций и партий, несмотря на все противоречия, преобладают на стороне Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил политик.

В то же время С.ЛУЦЕНКО заявил: «А относительно участия Виктора ЮЩЕНКО в нынешних выборах, то проанализируйте: за достаточно большой период времени (приблизительно полгода) Виктор ЮЩЕНКО ни разу не критиковал действия своего бывшего оппонента Виктора ЯНУКОВИЧА, что свидетельствует об определенных договоренностях. Поскольку В.ЮЩЕНКО президентство не «светит» однозначно, он поддержит В.ЯНУКОВИЧА в должности Президента, поскольку свято верит в то, что регионалы выполнят договоренности и он станет премьером».

«Поэтому в последнее время создалось впечатление, что участники предвыборных кампаний поделятся на две части. Девиз одной из них - «Все против Юли», - отметил С.ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что окончательно с поддержкой кандидатуры на должность Президента Украины «Народная самооборона» определится на съезде, который состоится в конце ноября. «Думаю, поддержим того, у кого слово не расходится с делом», - резюмировал политик.