Die Presse: Украина вот-вот проворонит кредит МВФ

“Политики в Украине накануне выборов щедро раздают деньги, которых нет в бюджете. У Международного валютного фонда терпение лопается, и Украина вряд ли в ближайшее время получит очередной транш стабилизационной ссуды”, - пишет австрийская Die Presse в статье “Украина вот-вот проворонит кредит МВФ”. Перевод на http://inozmi.glavred.info.

Как пишет издание, спастись год назад от дефолта Украине удалось только благодаря экстренному кредиту. На протяжении нескольких недель Международный валютный фонд выделил тогда бывшей советской республике помощь в размере 16,4 миллиарда долларов (11,1 миллиарда евро). За прошедшие 12 месяцев Украина получила из них 7,2 миллиарда евро. Значительная часть средств пошла на поддержку финансовой системы. На середину ноября назначена выплата следующего транша – 2,6 миллиарда долларов, которые стране срочно нужны, чтобы укротить свой безудержный дефицит бюджета. Однако над выплатой все яснее вырисовывается вопросительный знак, потому что перед президентскими выборами в январе политики в гигантских масштабах распределяют деньги, которых у них нет.

Кроме того, отмечает Die Presse, Вашингтон привязал перевод средств к строгим условиям. Так, требовалось фундаментально реформировать финансовый сектор и энергетику. Пенсионный возраст нужно было повысить. Пенсии, зарплаты и социальные расходы должны были бы увеличиваться минимально. Но вне финансового сектора реформы проводятся очень медленно. Правительство, Президент и оппозиция в Киеве годами не могут помириться. Последний эпизод этой вражды произошел недавно в парламенте. Был принят закон о повышении минимальных зарплат и пенсий на 20%, представленный крупнейшей оппозиционной партией.

Как пишет газета, этот закон является камнем преткновения в переговорах с МВФ. Повышения означают для госбюджета дополнительный груз в 4 миллиарда долларов в год. Глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО говорит об «атомной бомбе под финансовой системой страны». И все же ее соперник, Президент Виктор ЮЩЕНКО, подписал закон. В настоящее время 50 парламентариев попросили Конституционный Суд проверить, конституционен ли вообще этот закон.

Австрийское издание напоминает, что еще в прошлом декабре правительство хотело провести через парламент антикризисную программу, чтобы начать реформы, которых требует МВФ. Но ни лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ, ни Президент Украины не проявили особой торопливости или готовности поддержать эти меры. Ответственные политики так и не впряглись в одну телегу, хотя Украина, как, по-видимому, никакая другая страна, пострадала от экономического и финансового кризиса.

МВФ между тем выражает обеспокоенность – хоть и в мягких тонах. Для директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОССА-КАНА подписание В.ЮЩЕНКО закона означает осложнение сотрудничества. Как пишет издание, “в Вашингтоне еще доминирует желание и далее оказывать Украине поддержку. Однако пространства для предвыборных выходок персонажам политического театра в Киеве уже не осталось”.