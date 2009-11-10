Раде предлагают ввести новый побор с украинцев

Народные депутаты Украины Ольга БОДНАР (БЮТ), Ярослав СУХОЙ (Партия регионов) и Валерий БАРАНОВ (Блок Литвина) предлагают ввести единый социальный взнос на общеобязательное социальное страхование.

Это предусмотрено проектом закона о системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№5321 от 5 ноября т.г.), текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, единый социальный взнос – это консолидированный страховой взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование, страхование на случай безработицы, в связи с временной потерей работоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере работоспособности, который платится в обязательном порядке с целью обеспечить реализацию прав застрахованных лиц и членов их семей на получение страховых выплат по соцстрахованию.

Единый социальный взнос не входит в систему налогообложения. Таким образом, налоговое законодательство не регулирует порядок начисления и уплаты взноса.

Размер взноса и предложения по его распределению по видам соцстрахования устанавливаются парламентом.

Также законопроектом предусматривается введение государственного реестра социального страхования.