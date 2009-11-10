Эксперт скептически смотрит на попытки СП наладить диалог с Медведевым

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что предвыборное противостояние политической элиты в Украине приведет если не к «заморозке», то к приостановке большинства внешнеэкономических и внешнеполитических проектов, особенно пребывающих в стадии «актуализации» или согласования.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.

«Иностранные партнеры Украины не готовы сегодня делить риски с украинской властью, к тому же не объединенной единой целью. Поэтому сегодня не стоит ожидать радужных перспектив от попытки Секретариата Президента наладить эффективный диалог с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ», - в частности, считает эксперт.

В то же время, по мнению В.БАЛЫ, те проекты, которые уже были запущены и имеют определенную позитивную динамику, вполне могут быть доведены до конца, и в первую очередь это касается сотрудничества с МВФ.

«Между правительством Украины и МВФ существует определенная, достаточно конструктивная история взаимоотношений. Западные финансовые эксперты осознают опасность «проседания» украинской экономики и социального взрыва. Поэтому в случае, если правительство сможет предложить экспертам Фонда внятную стратегию развития и ухода от проблемы повышения соцстандартов, можно с высокой степенью вероятности ожидать выделение очередного транша Украине уже в ближайшее время», - говорит директор АМС.