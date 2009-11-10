Давидович думает, что победит Ющенко

Ярослав Давидович, экс-председатель ЦИК, в интервью «Главреду» заявил, что верит в победу Ющенко на президентских выборах.

«На днях будет презентована программа Виктора Андреевича. Я думаю, что у Ющенко еще есть потенциальные возможности показать все, что сделано в государстве», - сказал Давидович.

Он подчеркнул, что за время президентства Ющенко «страна себя почувствовала нацией». По убеждению Давидовича, Президент много сделал для Украины – это отстаивание свободы слова, украинской государственности, последовательная идеология. Именно это должно стать залогом его победы.

В то же время Давидович прибавил, что «сегодня у нас материальный прагматизм побеждает идеологию. Мне же лично кажется, что идеологическая линия должна быть поставлена выше».

«Вспомните, сколько критики было вокруг украинского Лувра – деньги тратятся, экспонаты посвозили неизвестно для чего... А пройдет несколько десятков лет и все скажут, что Украина имеет историю. Так же и с Батурином, так же с возрождением языка и демократических свобод».