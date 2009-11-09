Меркель и Горбачев перешли бывшую границу между ГДР и ФРГ

В Берлине проходят празднества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В понедельник, 9 ноября, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший глава польского объединения "Солидарность" Лех Валенса и около 200 правозащитников совершили символический переход границы между ГДР и ФРГ по мосту, на котором когда-то находился контрольно-пропускной пункт в районе Борнхольмер-штрассе, сообщает Deutsche Welle.

Считается, что именно здесь 9 ноября 1989 года были открыты первые шлагбаумы и через этот КПП устремились на запад первые жители Восточного Берлина. В их числе была и Ангела Меркель.

В кратком выступлении Ангела Меркель обратилась к Валенсе и Горбачеву со словами благодарности за их вклад в падение Берлинской стены.

За символическим переходом наблюдало огромное количество берлинцев. Как отмечает агентство dpa, из толпы то и дело раздавались возгласы: "Горби! Горби!", свидетельствующие о популярности Михаила Горбачева в Германии по сегодняшний день.

Выступая на пресс-конференции, Горбачев призвал к борьбе граждан всего мира за свободу и высказался против ущемления всеобщих прав человека. "В мире существуют новые разделяющие линии, которые необходимо преодолевать", - заявил бывший президент СССР и лауреат Нобелевской премии мира. Горбачев также призвал Евросоюз и дальше укреплять отношения с Россией, передает Associated Press.