Кабмин продолжает плодить заместителей министров

Правительство ввело в трех ведомствах дополнительные должности заместителей руководителей.

Об этом говорится в распоряжениях Кабинета министров Украины от 4 ноября, обнародованных на Правительственном портале.

В частности, дополнительные должности заместителей министра введены в Министерстве экономики и Министерстве охраны окружающей природной среды Украины.

Также дополнительная должность первого заместителя начальника введена в Государственной экологической инспекции, на нее назначен Владимир ЛАЗАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября министр Кабинета министров Петр КРУПКО сообщил о назначении Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем министра экономики и Виктории ШАПОВАЛ – заместителем министра охраны окружающей природной среды.