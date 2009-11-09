Кабмин продолжает плодить заместителей министров
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Правительство ввело в трех ведомствах дополнительные должности заместителей руководителей.
Об этом говорится в распоряжениях Кабинета министров Украины от 4 ноября, обнародованных на Правительственном портале.
В частности, дополнительные должности заместителей министра введены в Министерстве экономики и Министерстве охраны окружающей природной среды Украины.
Также дополнительная должность первого заместителя начальника введена в Государственной экологической инспекции, на нее назначен Владимир ЛАЗАРЕВ.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября министр Кабинета министров Петр КРУПКО сообщил о назначении Сергея КРАСНОКУТСКОГО заместителем министра экономики и Виктории ШАПОВАЛ – заместителем министра охраны окружающей природной среды.