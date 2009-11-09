Тимошенко дали неделю на график прививок от «свиного гриппа»

18:13, 09 ноября 2009
Политика
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Богатырева торопит

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА призывает Кабинет министров разработать график прививок против пандемического гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время совещания в Секретариате Президента Украины.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, такое поручение также содержалось в указе Президента Украины о мерах по предотвращению распространения гриппа в Украине.

Секретарь СНБО отметила, что соответствующий график следует разработать в течение недели.

В частности, по ее словам, соответствующий график должен определять, какое количество вакцины необходимо каждому из регионов Украины и в какие сроки должна быть проведена вакцинация.

В свою очередь, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что по этому поводу должно быть соответствующее решение Министерства здравоохранения.

Президент добавил, что ответственным за него должен быть Главный государственный санитарный врач.

 

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