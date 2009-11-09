В Киеве установили фрагмент Берлинской стены

По случаю 20-летия падения Берлинской стены, который отмечается сегодня в Германии, в Киеве возле здания канцелярии Посольства Германии в Украине открыли тематический монумент, являющейся фрагментом исторической стены.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В мэрии Киева отмечают, что подобные небольшие фрагменты стены, разделявшей более 30 лет во времена «холодной войны» столицу Германии на Западный и Восточный Берлин, установлены во многих городах мира, в частности, в Нью-Йорке, Мадриде, Буэнос-Айресе, Риге, а также перед Европейским парламентом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, в Берлине празднуют 20-летний юбилей открытия границы между Западной и Восточной Германией и падения Берлинской стены.

1 июля 2009 года столичный городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ достигли договоренности установить в столице Украины перед зданием Посольства Федеративной Республики Германия (на улице Богдана Хмельницкого, 25) оригинальный фрагмент Берлинской стены.

Посол добавил, что таких фрагментов осталось очень мало. Немецкая сторона взялась за собственный счет доставить в Киев фрагмент Берлинской стены и профинансировать его установление на территории посольства.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ озвучил перед послом встречную идею - способствовать установлению в Берлине памятника Тарасу Шевченко.