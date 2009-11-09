Тимошенко едет в Луцк
00:02, 09 ноября 2009Политика
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(программа рабочей поездки)
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 9 ноября посетит с рабочей поездкой Луцк.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной государственной администрации.
В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО намерена посетить областную инфекционную больницу, после чего в облгосадминистрации состоится расширенное совещание по вопросам проведения в регионе безотлагательных мероприятий по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ и выполнения соответствующих решений правительства.
После совещания планируется подход Ю.ТИМОШЕНКО к прессе.
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