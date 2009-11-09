Тимошенко едет в Луцк

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 9 ноября посетит с рабочей поездкой Луцк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной государственной администрации.

В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО намерена посетить областную инфекционную больницу, после чего в облгосадминистрации состоится расширенное совещание по вопросам проведения в регионе безотлагательных мероприятий по выявлению и лечению больных гриппом и ОРВИ и выполнения соответствующих решений правительства.

После совещания планируется подход Ю.ТИМОШЕНКО к прессе.