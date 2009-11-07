Эксперт утверждает, что возрождение мощи России - это миф

Из-за старения кораблей Черноморского флота РФ базы в Украине к 2017 году для России с военной точки зрения будут не нужны.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил заведующий аналитическим отделом российского Института политического и военного анализа Александр ХРАМЧИХИН.

«Во флоте главное - это корабли, и к 2017 году их практически не останется. Останутся легкие силы, для которых даже Новороссийск будет избыточен», - сказал А.ХРАМЧИХИН.

«В таком случае удержание Севастополя будет задачей чисто политической, а военная составляющая абсолютно исчезает. Севастополь как база ВМФ не нужен и будет просто поглощать деньги», - добавил эксперт.

Он убежден, что российское судостроение в лучшем случае способно в очень низком темпе строить так называемый «москитный флот» – небольшие корабли прибрежной зоны, дизельные подводные лодки, а в совсем низком темпе - атомные подводные лодки. А.ХРАМЧИХИН уверен, что крупные надводные корабли Россия строить практически не способна, по крайней мере, размером больше фрегата.

«В значительной степени нет кадров, а технологии устарели, денег тоже не очень много, а флот - это чрезвычайно дорогостоящий вид армии. Кроме того, корабли строятся долго – танков можно нашлепать сотню или две в год, а кораблей в лучшем случае один-два. У нас корветы в Питере – совсем маленькие корабли - строятся по семь лет», - сказал он.

Эксперт считает, что даже сотрудничество с Украиной в области строительства военных кораблей не изменит ситуацию.

«Мне кажется, украинское судостроение не способно обеспечить Россию адекватным количеством кораблей, собственно, как и российские судостроительные заводы. Если Россия соглашается на импорт, то нам гораздо проще сотрудничать и закупать корабли у Франции, они там более качественные», - сказал он.

«До 2017 года у России нет возможности пополнить ЧФ РФ. Если другие виды Вооруженных сил можно хоть теоретически увеличить и восстановить, то с флотом это невозможно в принципе, даже теоретически», - подчеркнул эксперт.

По мнению А.ХРАМЧИХИНА, заявления о возрождении мощи России - это в первую очередь декларации. «Странно, что весь мир слушает о возрождении российской мощи, хотя факты этому противоречат», - сказал он.