Партия регионов не даст поссорить двух Викторов

Представитель фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ уверен, что в 2007 году никому не удастся поссорить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В интервью УНИАН М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что оптимистически смотрит в 2007 год. «Два Виктора будут идти рука об руку», - сказал он, добавив, что Партия регионов не даст их поссорить.

Депутат подчеркнул, что как год закончишь, так его и начнешь. По его словам, 2006 год, вопреки всем тем, кто хотел, чтоб общество раскололось, кто хотел поссорить Президента и премьер-министра, закончился нормально. М.ЧЕЧЕТОВ напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ пришел в правительство с девизом: «два Виктора – одна Украина», об объединительной роли его назначения говорил и Президент при направлении кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА в парламент. По словам депутата, несмотря на это, некоторые силы сразу же начали работать на раскол – пытаясь противопоставить премьера Президенту. Последней спекуляцией М.ЧЕЧЕТОВ назвал вопрос ветирования бюджета. Он позитивно оценил то, что, по его словам, и премьеру, и Президенту хватило государственной мудрости и политической зрелости разрядить обстановку – подписать бюджет. «То, что год закончился на мажорной ноте - принятие бюджета, успешный визит Владимира ПУТИНА…. - вселяет уверенность, что этот год будет успешным, и как бы кто не хотел забаламутить – не дождутся, не получиться», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

Он считает, что досрочных парламентских выборов не будет, а если и будут, то Партия регионов их выиграет: «Последние социологические исследования показали, что политик года В.ЯНУКОВИЧ, на первом месте – Партия регионов. У тех, кто хочет закрутить новые выборы, ничего не получится, Партия регионов выиграет их все равно, В.ЯНУКОВИЧ лидер номер один в стране. Ничего не изменится, только потеряем 1,5 млрд. грн.».

Он также уверен, что отмена политической реформы невозможна. Главным достижением реформы М.ЧЕЧЕТОВ назвал то, что теперь правительство может работать спокойно 5 лет. «Теперь работа или отставка правительства не зависит от того, с какой ноги встал Президент… Впервые у нас закончилась эра правительств – временщиков, однодневок», - сказал он.