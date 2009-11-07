Медведеву Ющенко уже поперек горла?

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО занял «неконструктивную позицию» по отношению к России, и надеется, что после президентских выборов в Украине отношения двух стран улучшатся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал в интервью немецкому журналу «Шпигель».

«Да, у нас идёт довольно жёсткая полемика, но не между обществом и уж точно не между государствами в целом. А если говорить предельно откровенно, то эта полемика или все эти сложности касаются только одного человека – нынешнего Президента Украины», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Такое в истории бывает. Да, действительно, я лично считаю, что Президент Украины занял весьма неконструктивную позицию по отношению к нашей стране. У него доминируют русофобские представления. Всё, что он делал в последние годы, было направлено на то, чтобы разорвать традиционные связи между Украиной и Российской Федерацией», - заявил он.

По мнению Д.МЕДВЕДЕВА, это сопровождалось весьма неприятными вещами: «разрывом экономических договорённостей, героизацией пособников фашизма, желанием переделать историю». Также он добавил, что «решение о высылке тех или иных дипломатов – это просто недружественный шаг и на это нужно реагировать».

Д.МЕДВЕДЕВ надеется, что такая ситуация изменится после избрания нового Президента Украины. «Через некоторое время в Украине состоятся выборы. Я надеюсь, что в конечном счёте у руля этого государства встанут силы, более прагматично настроенные по отношению к нашим контактам», - сказал он.

Президент РФ также заверил, что российский посол (Михаил ЗУРАБОВ – УНИАН), конечно, приедет в Украину и приступит к своим обязанностям. «Но это всё в рамках дипломатической практики. Такие случаи бывают и между другими государствами. Это, действительно, была крайняя форма реагирования», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что обратился (в августе – УНИАН) непосредственно с открытым письмом и в рамках видеоблога к Президенту Украины, чтобы все знали мотивы его поступка.

«Я считаю, что это честно, это не какая-то закрытая кулуарная дипломатия, когда мы в лицо улыбаемся и стараемся показать, что у нас всё хорошо, а на самом деле делаем друг другу мелкие гадости», - добавил он.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ отметил: «Между Россией и Украиной нет никакого конфликта. Это очень близкие, братские страны, которые находятся в очень серьёзных экономических отношениях. Объём товарооборота, несмотря на кризис, у нас измеряется миллиардами долларов».