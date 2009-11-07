Маленькая война сейчас нужна и Ющенко, и России - эксперт

Конфликт между Украиной и РФ может возникнуть из-за Крыма.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа (РФ) Александр ХРАМЧИХИН.

«Это может понадобиться и украинской, и российской стороне. Это возможно как вариант сохранения власти В.ЮЩЕНКО. Хотя я не говорю, что он это сделает, но, кажется, ввязаться войну это единственный способ остаться при власти. Для России провести маленькую победоносную войну важно для укрепления иллюзии о закреплении своего влияния на постсоветском пространстве, для закрепления рейтинга власти», - сказал он.

Эксперт считает, что вероятность этого с российской стороны примерно такая же как и с украинской. «Она небольшая, но такие мотивы сами по себе есть», - сказал он.

По его словам, любой мелкий инцидент в Крыму при желании одной из сторон может вызвать эскалацию.