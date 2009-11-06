Ющенко и Тимошенко написали, что лекарств нет не только в аптеках

Тернопольский облсовет призвал руководство государства не допустить применения штрафов к коммунальным аптекам области, в которых отсутствуют необходимые лекарства или же цены превышают обусловленные Кабмином, но не по вине самих аптек. Соответствующее обращение было сегодня направлено после совещания председателя облсовета Алексея КАЙДЫ с представителями коммунальных аптек области от имени облсовета (как владельца аптечных заведений общей собственности территориальных общин сел, поселков и городов области) Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ. В документе облсовет указывает, что обязательного минимального ассортимента лекарств в аптеках нет, поскольку их нет как у дистрибьюторов, так и у производителей лекарственных средств.

Также в обращении указано, что при проведении ряда проверок соблюдения коммунальными аптечными заведениями области выполнения постановления Кабинета министров Украины от 30 октября 2009 года №1154 “Об установлении предельных уровней цен на отдельные лекарственные средства и изделия медицинского назначения” выявлено завышение дистрибьюторами оптово-отпускных цен на лекарственные средства, и уже как результат – несоблюдение аптечными заведениями отдельных розничных цен, определенных приказом Министерства здравоохранения Украины от 30 октября 2009 года №785.

“Вместе с тем, пункт 12 постановления Кабинета министров Украины от 30 октября 2009 года №1152 “О предотвращении распространения гриппа типа A/H1N1/Калифорния и острых респираторных заболеваний среди населения” в случае несоблюдения аптечными заведениями требований к наличию определенных обязательных медицинских и профилактических средств предусматривает лишение их лицензий. Поэтому обращаемся к вам с просьбой лично и безотлагательно вмешаться и урегулировать крайне негативную и угрожающую ситуацию, которая сложилась в государстве вокруг фармацевтической отрасли, поскольку в случае неразрешения указанной проблемы такое состояние будет расцениваться как рейдерская атака, направленная на закрытие и разрушение аптечной сети, а также перераспределение фармацевтического рынка Украины в интересах отдельных бизнесовых групп”, – говорится в обращении.

Также фармацевты области и облсовет просят рассмотреть возможность создания на случай каких-либо эпидемических заболеваний государственного резерва лекарственных средств на базе ГАК “Лекарства Украины” для дальнейшего получения коммунальными аптеками лекарственных средств.

Отдельно в обращении выражена просьба “с целью обеспечения нормального функционирования аптечных заведений в сверхсложных условиях эпидемии рассмотреть возможность унификации системы проверок фискальными и контролирующими органами”.