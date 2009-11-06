Тигипко не понял, зачем на проблемы Нафтогаза Ющенко жаловался Баррозу

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО критикует главу государства Виктора ЮЩЕНКО за бездеятельность в вопросе изменения ситуации в топливно-энергетическом комплексе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал телефонный разговор между В.ЮЩЕНКО и Жозе Мануэлем БАРРОЗУ. В беседе украинский лидер заявил, что «организация внутреннего рынка газа в Украине, которая позволяет определенным категориям потребителей получать топливо без его оплаты, умноженная на неадекватные условия газовых соглашений, заключенных по инициативе премьер-министра Украины, привели к существенному ухудшению финансового состояния "Нафтогаза Украины" и невозможности его самостоятельного расчета за импортированный природный газ».

«ЮЩЕНКО так жалуется председателю Еврокомиссии на плачевное состояние «Нафтогаза», как будто БАРРОЗУ, а не он, - Президент Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

«В принципе, Президент сказал правильные вещи. Вопрос в том, почему он рассказывает об этом еврочиновнику, а не использует свой статус главы государства для изменения ситуации. Кроме как демонстрацией бессилия власти, такие воззвания нашего руководства к Европе не назовешь», – считает С.ТИГИПКО.

Он отметил, что расчеты за потребленный в октябре российский газ с использованием средств МВФ загоняют страну в долговую яму и не решают проблем национальной газовой отрасли. В этой ситуации недопустимо для Президента превращаться из человека, который принимает решение, в отстраненного критика действий правительства.

«Кабинет ТИМОШЕНКО создавался при непосредственном участии ЮЩЕНКО, в нем есть ориентированные на Президента министры. В конечном итоге, существует Совбез. Однако ЮЩЕНКО считает лучше жаловаться БАРРОЗУ, а не что-то менять», – подчеркнул С.ТИГИПКО.