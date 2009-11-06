Зам Дубины в Москве уговаривает Газпром переписать контракты

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает достигнуть договоренности с ОАО «Газпром» об изменении отдельных положений контрактов на поставку и транзит российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом» о корректировке контрактов. Мы это не скрываем, но невозможно за один-два дня договориться и подписать контракты. Это касается наших взаимоотношений с «Газпромом», - сказал он. При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил, когда может завершиться переговорный процесс.

Также он добавил, что на переговорах с «Газпромом» не идет речь об отсрочке платежа за потребленный в октябре российский природный газ.

Отметим, сегодня в Кабинете Министров должна была состояться совместная пресс-конференция первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и министра ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО. Однако вместо И.ДИДЕНКО в пресс-конференции принял участие В.ЗЕМЛЯНСКИЙ. При этом А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что в данное время И.ДИДЕНКО находится в Москве на переговорах с «Газпромом».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего сегодня размера ставки – 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.

Справка УНИАН. 19 января ВАТТ «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.