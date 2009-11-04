Литвин - фракции БЮТ: вы организовали эпидемию гриппа

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обвинил Блок Юлии Тимошенко в ситуации, которая сложилась в Украине с эпидемией гриппа. Об этом председатель ВР заявил на заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании народный депутат Украины из фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО начал со своего рабочего места обвинять В.ЛИТВИНА в том, что он не дает депутатам от БЮТ слова для реплики. В ответ В.ЛИТВИН сказал, что с ответом на обвинения, которые звучали в зале относительно ситуации с финансированием мероприятий по предотвращению гриппа, выступил народный депутат Украины Олег ЛЯШКО, поэтому нецелесообразно еще давать кому-то слово для реплики.

В.БОНДАРЕНКО продолжал кричать, и В.ЛИТВИН попросил руководство фракции БЮТ отреагировать на эту ситуацию. Крик продолжался, и тогда В.ЛИТВИН сказал, обращаясь к фракции БЮТ: «Вы организовали эпидемию гриппа, чтобы не нести ответственности за то, что не отапливаются дома, школы, вузы, детские учреждения». При этом он добавил: «Будете работать самостоятельно со своим правительством».