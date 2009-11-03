Ющенко обеспокоен намерением проводить массовые мероприятия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет жестко контролировать выполнение противоэпидемических мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины – уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.

В президентском Секретариате осуществляется мониторинг соблюдения указа главы государства, которым введено в действие решение СНБОУ «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине».

«В связи с этим вызывают обеспокоенность сообщения о намерениях некоторых руководителей учреждений, организаций, заведений и других государственных институтов провести публичные мероприятия с приглашением большого количества людей, которые время от времени появляются в СМИ», - подчеркнул П.ШАТКОВСКИЙ.

«Хочу напомнить, что проведение таких мероприятий прямо противоречит требованиям Указа Президента, которым правительство обязано безотлагательно ввести ограничения в проведении массовых культурно-развлекательных и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

К тому же, проведение этих мероприятий противоречит Постановлению Кабмина от 30 октября 2009 года №1152 «О предотвращении распространения гриппа типа А/H1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний среди населения».

Заместитель главы Секретариата Президента Украины призвал руководителей всех органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций ни в коем случае не допустить проведения мероприятий, которые ставят под угрозу здоровье граждан.

П.ШАТКОВСКИЙ также напомнил, что Генеральная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения и его защиты от инфекционных болезней.