Ющенко может дать Давыдовичу от ворот поворот

Член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО есть все основания не принимать решение относительно проведения референдума по НАТО.

В эксклюзивном комментарии УНИАН депутат выразил сожаление по поводу принятия Центральной избирательной комиссией соответствующего решения. Он напомнил, что по фактам фальсификаций подписей было открыто много уголовных дел – “и это лишь там, где проявили настойчивость члены ЦИК, а там где не проявляли – отказывались это делать (открывать уголовные дела – УНИАН). Знаем также, насколько не выполнили свои обязанности председатели местных советов, которые по закону были обязаны провести проверку”.

“Поэтому мне жаль, что это было сделано. Ну что же, сделано - так сделано”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ, добавив, что продолжается игра на политическое противостояние, на раскол Украины. “Мне кажется, что сегодня все, кто хотя бы немного причастен к власти, должен подумать о том, как он будет руководить государством после такого референдума. Ему будет очень не просто, поскольку, скорее всего, это приведет к острой поляризации ситуации в Украине”, - отметил депутат.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ также выразил удивление, почему ЦИК планирует передать документы на рассмотрение главы государства: “Мне не совсем понятно, на каком основании ЦИК передала эти подписи именно Президенту”. Он отметил, что Конституция Украины не определяет, кому передаются подписи из ЦИК, но в Законе “О референдуме” сказано, что они передаются в Верховную Раду. “Мне непонятна законность действий ЦИК – то, что когда-то еще при Михаиле РЯБЦЕ (бывший председатель ЦИК) в 90-м году ЦИК передала Президенту, то это было по договоренности. Тогда Президент согласился принять. Я не знаю, примет ли Президент сегодня их”, - отметил он, выразив мнение, что у Виктора ЮЩЕНКО есть все основания вернуть документы без рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп. Они собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК. В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде г.Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

Сегодня, 29 декабря, Центральная избирательная комиссия признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписи из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП).

ЦИК также постановила передать общие итоги по сбору подписей за проведение референдума на рассмотрение Президента Украины В.ЮЩЕНКО.