Ульянченко, Тимошенко и Порошенко встретили самолет с Тамифлю

Сегодня ночью в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю». В аэропорту самолет с ценным грузом встретили премьер-министр Юлия Тимошенко, глава Секретариата Президента Вера Ульянченко и министр иностранных дел Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Президента.

«Президент Украины высоко оценивает оперативное выполнение Министерством иностранных дел и непосредственно его руководителем своего поручения и решения СНБО по обеспечению предоставления Украине помощи в борьбе с гриппом», - сказала глава президентского Секретариата Вера Ульянченко. От имени Главы государства она выразила признательность министру иностранных дел за эффективную работу. «Хотелось бы сегодня действительно поздравить Украину с тем, что в очень короткий срок нам доставлен груз, в котором мы очень нуждаемся», - сказала В.Ульянченко.

Глава Секретариата выразила надежду, что прибытие сегодняшнего груза – это только первая ласточка в предоставлении Украине эффективной помощи в борьбе с эпидемией.

Вера Ульянченко также напомнила, что Президент Украины Виктор Ющенко обратился с письмами о предоставлении Украине помощи к Президенту Европейской Комиссии, Генеральному секретарю НАТО, лидерам Беларуси, Венгрии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии и Соединенных Штатов Америки.

Она, в частности, напомнила, что определенная гуманитарная помощь, в частности маски, уже доставлена на Львовщину в рамках сотрудничества между этой областью и несколькими воеводствами Польши. «Мы надеемся, что подобные шаги будут реализованы для Украины и с других сторон, от наших друзей», - сказала глава Секретариата.

Вера Ульянченко выразила особую признательность компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» за решение предоставить нашему государству лекарства по низкой цене (67 гривен за одну упаковку, что позволило сэкономить 140 млн. гривен бюджетных средств).

Глава Секретариата Президента выразила надежду, что присутствие сегодня в аэропорту премьер-министра будет содействовать максимально быстрому растаможиванию лекарств и их оперативной доставке во все регионы Украины и прежде всего в те, в которых объявлен карантин в связи с эпидемией гриппа.

Вера Ульянченко также особо подчеркнула недопустимость спекулятивной продажи препарата «Тамифлю» (привезенные сегодня лекарства будут распространяться исключительно в лечебных учреждениях).