Ющенко просит ГПУ разобраться с рекапитализацией российского банка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре в течение суток дать оценку направлению 37 млн. грн. на рекапитализацию российского банковского учреждения вместо «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время встречи с предпринимателями.

«37 млн. грн., которые предусматривались для «Ощадбанка» и “Укрэксимбанка” для рекапитализаци, направлены на рекапитализацию структуры Российской Федерации», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что в любой другой стране это «была бы разорвавшаяся бомба (информационная – УНИАН), и до вечера была бы проведена обратная проводка средств».

В.ЮЩЕНКО обратился к Генпрокуратуре с требованием в течение суток дать оценку этому факту.

Также В.ЮЩЕНКО выразил удивление, почему Генеральная прокуратура не реагирует на факты взыскания налога на добавленную стоимость предварительно, а также на факты невозмещения НДС.

«Где Генеральная прокуратура, где генеральный прокурор? Где сплошные проверки? Почему не работает закон? Потому что ручная Генпрокуратура, потому что она зависит от одной партии, которая поставила генпрокурора и может снять или не снять. Если прокурор будет закрывать глаза на закон, он будет вечен при этой модели политической власти, и те депутаты, которые забирают у вас деньги, будут неприкосновенными, потому что у них есть свой прокурор», - сказал Президент.