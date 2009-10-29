Томенко: за «системную работу» против БЮТ Омельченко обещали «Героя»
Из интервью "Левому берегу"
Народный депутат Украины от БЮТ, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что исключенный недавно из фракции Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО системно работал против БЮТ.
Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью «Левому берегу».
В частности, отвечая на вопрос о «системных проблемах с кадрами в БЮТ - РЫБАКОВ, ЛОЗИНСКИЙ, ОМЕЛЬЧЕНКО, не говоря уже о «группе педофилов», Н.ТОМЕНКО сказал: «Касательно Григория Емельяновича (ОМЕЛЬЧЕНКО)… Мы же знали, что он работает против нас. Системно работает. Говорят, он за эту свою работу в ближайшее время получит «Героя Украины». Хоть формулировка при присуждении звания, как вы понимаете, будет иная. (Улыбается)».
На вопрос, почему же фракция не реагировала на его «происки», М.ТОМЕНКО сказал: «... были заложниками цифры «226». Сегодня, конечно, со стороны выглядит так, будто человек разоблачил во фракции убийц, педофилов и, публично возмутившись, ушел, громко хлопнув дверью. Нельзя не признать: то, что мы так долго это терпели, - ошибка. Еще одна наша ошибка».
По словам Н.ТОМЕНКО, «еще в 2006-м, когда я занимался кампанией БЮТ в центральной Украине, к нам приходили наши активисты, жаловались - ОМЕЛЬЧЕНКО агитирует всех не за БЮТ, а за какие-то страховые полисы украинско-немецкой компании. Видимо, он реализовывал свой проект».
Как сообщал УНИАН, 13 октября в СМИ разразился скандал относительно развращения детей. Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют три народных депутата.
14 октября Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направил лидеру партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО заявление о выходе из рядов партии. “Я думал, что партия “Батьківщина” и ее руководство способны к самоочищению и исключению из своих рядов бывших уголовных зеков. Но когда в партии состоят люди, осужденные ранее за групповые изнасилования, воры, мошенникии, люди, которые злоупотребляют землей... И все мои попытки на протяжении полутора лет уходят, как вода в песок, то я спокойно, без публичных обвинений, пишу заявление о выходе (из партии)”, - сказал народный депутат Украины.
22 октября фракция БЮТ на своем заседании приняла решение об исключении Г.ОМЕЛЬЧЕНКО из состава фракции.