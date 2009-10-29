В Украине назревает «люмпенская революция». Такое заявление во время пресс-конференции в «Главред-медиа» сделал директор Института трансформации общества Олег Соскин.

По словам эксперта, на сегодняшний день в Украине «есть экономическая составляющая революционной ситуации, но пока нет политической силы, которая бы использовала ее в своих интересах».

Соскин убежден, что в стране назревает «люмпенская революция, поскольку в Украине полностью сформировалось два полюса: 5% олигархов и 70% очень бедных». «Эта масса может взорваться, она уже на грани», - сказал эксперт.

Профессор Национальной академии управления Александр Кириченко добавил, что «сегодня происходит накопление экономических противоречий в обществе, достаточно только зажечь спичку».

Вместе с тем, экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь допускает, что «система не развалится». «Мы имеем опыт латиноамериканских стран, которые имели нестабильную экономику с ХIХ века, но которые продолжают существовать», - сказал он. По словам Жолудя, для перехода на «высший уровень» нужна, прежде всего, политическая воля.

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