Винский видит, что олигархам ни Президент, ни премьер - уже не указ

Председатель центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ считает, что современные политические партии в Украине формируются по тупиковой модели, подменяя идеологическую составляющую поиском поддержки у олигархов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения, И.ВИНСКИЙ сказал: «К сожалению, по такой логике сформированы практически все ведущие партии в Украине, и даже Компартия, которая начинала как исключительно идеологическая партия».

По его мнению, коммунисты после их «походов к олигархам» утратили поддержку именно потому, что «люди почувствовали: КПУ перестала быть идеологической партией, перестала отстаивать те ценности, о которых она говорила».

И.ВИНСКИЙ также напомнил, что и в рядах Социалистической партии Украины он отстаивал модель именно идеологической партии. «И пока эта модель реализовывалась, СПУ определенным образом имела успех. Возможно, у нас не было достаточно ресурсов, чтобы донести это до людей, но у нас были люди, которые верили в эту идею», - отметил он.

«Я думаю, что ключевая проблема партийного строительства сегодня - это формирование политических сил на основе (поддержки) олигархов. И эта модель завела Украину в тупик», - считает И.ВИНСКИЙ.

Он добавил, что в 2004 году была попытка сломать такую модель, но эта попытка не удалась. «Реально сегодня эта модель не только не стала слабее – она стала сильнее. Потому что если раньше олигархи зависели от того, что скажет Леонид Даниилович КУЧМА, и под него подстраивались, то сегодня они набрали уже такую силу, что для них не указ ни Президент, ни премьер-министр», - считает он.

«Ключевой проблемой нашего партийного строительства является отсутствие идеологических партий. И поэтому моя работа по созданию народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» заключается в том, чтобы опять вернуться к модели создания идеологической партии», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.