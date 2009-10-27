Тягнибок подал документы на регистрацию кандидатом в Президенты
19:29, 27 октября 2009Политика
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Сообщила пресс-служба ЦИК
Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на пост Президента Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Как сообщал УНИАН, 22 октября 2009 года в Киеве состоялся XXI Съезд Всеукраинского объединения «Свобода». Делегаты съезда единогласно выдвинули кандидатуру О.ТЯГНИБОКА на пост Президента Украины.
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