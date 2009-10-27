Эксперт считает, что у Ющенко остался последний шанс

Заместитель Директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в будущем есть шанс вернуться в политику в качестве лидера узкой электоральной группы. Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, текст которого передан УНИАН.

По мнению эксперта, «президентская кампания для В.ЮЩЕНКО, и в особенности для членов его нынешней команды, может стать последним шансом выстраивания политических гарантий на ближайшее будущее. В этом случае он будет вести последовательную коммуникацию с избирателем, четко выполняя функции арбитра, равноактивно критикуя как ТИМОШЕНКО, так и ЯНУКОВИЧА». Однако, отмечает эксперт, «главной особенностью политической дискуссии в этом случае должна быть жесткая ориентация на идеологическую составляющую, чего не смогут позволить себе кандидаты в президенты, претендующие на результат уже зимой 2010 года».

В то же время, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, если В.ЮЩЕНКО «станет личным деструктором Ю.ТИМОШЕНКО», стремящимся усложнить жизнь лишь премьер-министру, то «его гипотетическая электоральная ниша будет разделена между основными конкурентами – Олегом ТЯГНИБОКОМ, Юрием КОСТЕНКО, Юрием ЛУЦЕНКО». И это будет «самым неприятным сценарием для команды Президента и той части фракции НУ-НС, которые вошли в жесткое противостояние с группой влияния Ю.ТИМОШЕНКО».

В таком случае, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, на возможных внеочередных выборах парламента «с большой степенью вероятности можно прогнозировать их переход в маргинес».