Янукович не нуждается в оценке СНБО

В функции Совета национальной безопасности и обороны Украины не входит проведение оценки деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции, посвященной подведению итогов социально-экономического развития в 2006 году.

«Это не функция СНБОУ – делать какие-либо оценки работы правительства. И мы не нуждаемся, чтобы СНБОУ давал оценку. Оценку даст украинский народ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что впервые слышит о том, что СНБО завтра намерен оценить деятельность коалиционного правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, первый заместитель руководителя Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что Секретариат Президента и Совет национальной безопасности и обороны Украины дадут оценку деятельности правительства в 2006 году.

«Завтра на пресс-конференции, в которой примет участие все руководство Секретариата и СНБО, мы дадим оценку деятельности правительства», - сказал А.ЯЦЕНЮК.