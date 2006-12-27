Суд поставил точку в деле Колесникова

Печерский районный суд Киева сегодня, рассмотрев жалобу бывшего владельца донецкого ТЦ «Белый лебедь» Бориса ПЕНЧУКА, признал законным закрытие Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела, возбужденного в отношении экс-председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА за якобы вымогание акций указанного торгового заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление суда обнародовал председатель Печерского райсуда Киева Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как отмечается в постановлении, суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что орган досудебного следствия (Генпрокуратура – УНИАН) провел «значительное количество следственных действий», в результате которых были получены доказательства о непричастности Б.КОЛЕСНИКОВА к совершению преступления.

Суд оставил без удовлетворения жалобы Б.ПЕНЧУКА на закрытие дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА. Однако, как отмечается в постановлении, пострадавший может обжаловать постановление суда в апелляционном порядке на протяжении 7 дней.

Комментируя постановление суда журналистам, Б.ПЕНЧУК сказал: «Это фарс, это не правосудие. Это подтверждение того, что Украина скатывается в тоталитаризм…». По личному мнению Б.ПЕНЧУКА, «судья слабо ознакомился с материалами дела».

Как считает Б.ПЕНЧУК, судебные следственные действия были проведены не до конца и предвзято с целью «оправдать виновных». Б.ПЕНЧУК также отметил, что он обязательно будет обжаловать постановление суда и в случае необходимости дойдет до Европейского суда по правам человека.

В свою очередь адвокат Б.КОЛЕСНИКОВА Андрей ФЕДУР в комментарии журналистам еще раз отметил, что «дело КОЛЕСНИКОВА было сфальсифицировано, грубо сфальсифицировано». «По моему мнению, - добавил А.ФЕДУР, - сегодня поставлена точка судом и подтверждено, что следствием (Генпрокуратурой – УНИАН) было принято законное и обоснованное решение (относительно закрытия дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогания в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.

Б.ПЕНЧУК обжаловал в суде постановление Генпрокуратуры о закрытии этого уголовного дела.

24 ноября в интервью газете «Коммерсант-Украина» заместитель генерального прокурора, начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН заявил о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации уголовного дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.