У Тимошенко были гарантии от Каддафи, что за ОПЗ дадут $1,5 млрд?

Президент группы «Энергетитческий стандарт» Константин ГРИГОРИШИН отмечает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не вернула ему залог за участие в приватизации Одесского припортового завода.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант Украина» (№184 от 27 октября).

По словам К.ГРИГОРИШИНА, накануне приватизации у него состоялась встреча с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО. «Моими потенциальными партнерами были серьезные иностранные инвесторы. Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что получила гарантии от лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, что за ОПЗ будет заплачено $1,5 млрд. Я ответил: "КАДДАФИ пообещал, пусть он и платит". Премьер спросила: "А вы хоть один шаг сделаете выше стартовой цены?". Я сказал: "Один шаг сделаем, а вы залог вернете?". Она говорит: "Вернем", - рассказал К.ГРИГОРИШИН.

По его словам, после встречи его партнеры отметили, что премьер-министр была неубедительна. «Поэтому мы пошли на конкурс одни. При этом Юлия ТИМОШЕНКО пообещала вернуть залог в течение трех дней, если мы не выиграем конкурс, что и было включено в договор ООО "Фрунзе-Флора" (участвовало в конкурсе от "Энергетического стандарта") с ФГИ. Прошло уже четыре недели, а залог не вернули», - добавил К.ГРИГОРИШИН.

Он не считает, что это хороший сигнал правительства международным инвесторам.

Отвечая на вопрос, зачем К.ГРИГОРИШИНУ ОПЗ, если у него нет природного газа, бизнесмен ответил, что природного газа не было ни у кого из участников конкурса, даже у "Сибура".

«Потому что даже если газ у вас есть, на Ямале, то это не значит, что вы можете поставлять его на завод. У нас монополия, между прочим, на рынке газа», - сказал он, подчеркнув, что все поставки осуществляет НАК "Нафтогаз Украины".

При этом бизнесмен отметил, что недавно одобренный Кабинетом министров Украины законопрект «О принципах функционирования рынка природного газа», который отменяет эту монополию, еще не принят.

«Пусть этот закон сначала примут, а потом его подпишет Президент. Когда это произойдет, инвесторы, возможно, по-другому оценят ОПЗ. А пока его не приняли, все исходят из того, что свой газ на этот завод поставлять не могут. Обещаниям никто не верит», - отметил К.ГРИГОРИШИН.