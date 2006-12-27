Янукович желает Тарасюку ”только добра”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Борис ТАРАСЮК «внутренне готов принять решение» о пребывании в должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной подведению итогов социально-экономического развития в 2006 году.

«Накануне Нового года мы не заостряем политические вопросы. Мы считаем, что в Новый год нужно входить спокойными. Что касается Бориса Ивановича (ТАРАСЮКА), мне кажется, что он внутренне готов принять решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, премьер считает, что «это его личное дело». «Я не хочу ему ничего плохого, я ему желаю только добра, но при принятии решения они (Б.ТАРАСЮК и Президент Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) руководствовались государственными, а не личными интересами. «Если это будет так, тогда это будет воспринято», - подчеркнул он.