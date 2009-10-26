БЮТ попросит ГПУ разобраться с «подделкой документа» в НУ-НС

Депутаты из фракции БЮТ обратятся в Генеральную прокуратуру Украины в связи с фальсификацией протокола заседания фракции «Наша Украина – Народная самооборона» с подписями народных депутатов за отставку Николая МАРТЫНЕНКО с должности председателя фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сообщил в интервью журналистам.

«Депутаты из фракции БЮТ обратятся в Генеральную прокуратуру Украины для того, чтобы она открыла дело по факту мошенничества и служебного подлога, поскольку мы не можем допустить, чтобы кто-то в Секретариате Президента, или там в офисе Партии регионов, или где-то за рубежом сидел и подписывался вместо депутатов, а затем регистрировал этот документ в Верховной Раде Украины», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Он сообщил, что есть «так называемый протокол» заседания фракции НУ-НС от 23 октября, который «явно фальсифицирован». По словам вице-спикера, из 38 народных депутатов, которые якобы подписались за отставку Николая МАРТЫНЕНКО с должности председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона», 14 отсутствовали на заседании.

Н.ТОМЕНКО утверждает, что народные депутаты Тарас СТЕЦЬКИВ и Александр КЛИМЕНКО уже заявили, что не присутствовали на заседании фракции и не ставили подписи за отставку руководства.

«Я прогнозирую, что на протяжении нескольких дней до 10-ти, как минимум, народных депутатов из фракции НУ-НС сообщат о том, что состоялось злоупотребление их подписями», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что о причастности к этой ситуации руководства Секретариата Президента и руководства Партии регионов свидетельствует тот факт, что именно представители СП и этой политической силы 23 октября заявили о сборе 38 подписей депутатов за отставку руководителя фракции НУ-НС, и это является свидетельством реализации «общего проекта под так называемую техническую коалицию». «Эта политическая операция завершилась ничем», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

По его словам, «новая коалиция будет действительно создана, но по результатам президентской избирательной кампании в Украине».

Вице-спикер подчеркнул, что сегодня нет никаких оснований говорить об отсутствии в Верховной Раде коалиции и о возможности создания технической коалиции и технического правительства.

Н.ТОМЕНКО отметил, что «инициаторы этой фальсификации» относительно сбора подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО «должны понести ответственность. По его словам, в так называемом «протоколе» заседания фракции НУ-НС есть 4 титульных листка с одинаковым текстом, на которых есть подписи разных народных депутатов.

Н.ТОМЕНКО считает, что позиция председателя ВР Владимира ЛИТВИНА по поводу того, что речь идет лишь о подписях, а не о протоколе заседания фракции НУ-НС, полностью соответствует действительности. «Думаю, что к ЛИТВИНУ у нас нет никаких претензий» по этому поводу», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Коммерсант-Украина» (№ 182 от 23 октября), глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО. Издание утверждает, что 22 октября члены фракции НУ-НС возобновили сбор подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО.

23 октября В.КИРИЛЕНКО заявил, что в НУ-НС собрано уже достаточное количество голосов для смены лидера фракции.

Сегодня, 26 октября, депутаты от НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Олесь ДОНИЙ заявили, что легитимного списка с подписями депутатов от НУ-НС за отставку Н.МАРТЫНЕНКО не существует.