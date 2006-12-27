Рудьковский расскажет о развитии Борисполя

13:13, 27 декабря 2006
Политика
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15-00 -  В  аэропорту „Борисполь” состоится презентация Концепции развития аэропорта до 2020 года, которую проведет министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, и его отчетная пресс-конференция. Журналисты, которые будут добираться в аэропорт своими транспортными средствами, должны до 14-45 приехать к административному зданию Аэропорта (возле гостиницы «Борисполь»).  В 13-30 от Министерства транспорта и связи Украины  (пр.Победы,14) отправиться автобус в аэропорт. Нужна аккредитация. Телефоны: 461-65 30,  461-6525 до 15-30 26 декабря.

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