Рудьковский расскажет о развитии Борисполя

15-00 - В аэропорту „Борисполь” состоится презентация Концепции развития аэропорта до 2020 года, которую проведет министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, и его отчетная пресс-конференция. Журналисты, которые будут добираться в аэропорт своими транспортными средствами, должны до 14-45 приехать к административному зданию Аэропорта (возле гостиницы «Борисполь»). В 13-30 от Министерства транспорта и связи Украины (пр.Победы,14) отправиться автобус в аэропорт. Нужна аккредитация. Телефоны: 461-65 30, 461-6525 до 15-30 26 декабря.