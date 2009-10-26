Эксперт: что-то непонятное творится с имиджем Януковича

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что «американский сценарий» выдвижения лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента Украины не соответствует его политическому образу. Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, иностранные политтехнологи решили предложить абсолютно новый вариант образа В.ЯНУКОВИЧА, тогда как партийные соратники и рядовые избиратели воспринимают его совсем по-другому.

«Что-то непонятное творится с имиджем В.ЯНУКОВИЧА, идущим на президентские выборы. Попытки американских политтехнологов скорректировать его образ на старте избирательной кампании могут иметь плачевные последствия в ходе предвыборной дискуссии», - убежден В.БАЛА.

«Донецкий, Луганский, Харьковский избиратель не узнает в этом кандидате того, за кого они выходили на улицу осенью 2004 и зимой 2005 года. Времени на то, чтобы убрать пропасть между «быть» и «казаться» нет, поэтому идти В.ЯНУКОВИЧУ следовало с тем, что уже было наработано за последние годы», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, потеря четкой идентичности может стать сильным ударом по президентским амбициям В.ЯНУКОВИЧА.

«Попробуйте представить этого «холеного» человека, выступающего по американским технологиям перед стоящей аудиторией в забое шахты или перед мартеном. Образ серьезно нарушен. Харизма В.ЯНУКОВИЧА заключается именно в его ментальной близости к определенным региональным социальным группам. Сегодня этот момент постепенно утрачивается, и В.ЯНУКОВИЧ удаляется от своего избирателя», - отмечает директор АМС.