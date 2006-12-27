Янукович: потому что жесткий

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что уровень роста ВВП по итогам социально-экономического развития в 2006 году составит 7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Средний показатель уровня роста экономики за 5 последних месяцев года составляет около 8,3%. Я надеюсь, что к концу года мы выйдем на уровень 7%, а динамика роста сохранится и в 2007 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что Программа деятельности правительства, которая была принята с 1 августа, выполнена в полном объеме. «Благодаря чему удалось это сделать? Мы очень жестко управляли теми ресурсами, которые были в нашем распоряжении. Они распределялись по назначению и по оптимальным схемам», - пояснил он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительству удалось преодолеть «отставание бюджета в размере около 7 млрд. грн. на 1 августа».