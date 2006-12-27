Ющенко чистит СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении Олега СКЛЯРА заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, указ был подписан сегодня, 27 декабря.

Также ЮЩЕНКО сегодня подписал указ об освобождении Владимира РОКИТСКОГО от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, другим подписанным сегодня указом, В.ЮЩЕНКО назначил Тиберия ДУРДИНЦА начальником Управления СБУ в Закарпатской области.

Кроме того ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Виктора КЛОЧКО от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, указ был подписан сегодня, 27 декабря.

Справка УНИАН. В.КЛОЧКО состоял в должности начальника УСБУ в Николаевской области с апреля 2005 года.