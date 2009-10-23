В БЮТ родилась идея: наказывать за несоответствие продукта маркировке

Народный депутат Украины (БЮТ), глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает за введение ответственности за несоответствие продукции Национальному стандарту продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

По словам депутата, сегодня можно обязать всех производителей маркировать свою продукцию на наличие ГМО, однако ответственность за соответствие продукции маркировке не предусмотрена. Необходимо принять комплекс мер, в частности по контролю за качеством продукции и ее соответствию маркировке по содержанию ГМО, а также за ответственность за несоблюдение условий маркировки.

«В Украине уже действуют первые лаборатории, но началось раздвоение функций. Это делают Центры стандартизации и Министерство сельского хозяйства. Мы считаем, что это должно находится под единым государственным контролем», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, законодательно необходимо полностью урегулировать систему распространения и контроля за ГМО. «Проблема не только в маркировке, в том, какой процент содержания ГМО в продуктах питания, а проблема в выращивании… во всем комплексе интеграции цикла продовольственных продуктов питания», - отмечает депутат.

В то же время Н.КОРОЛЕВСКАЯ не уточнила, когда могут быть приняты соответствующие законодательные нормы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в мае принял постановление №468 «Об утверждении порядка этикетирования пищевых продуктов, которые содержат ГМО или изготовлены с их использованием и вводятся в оборот», которым обязал производителей маркировать продукцию с 1 июля 2009 года.